Около 1500 тюменцев смогут устроиться на общественные работы

Более 60 работодателей создали около 400 рабочих мест для трудоустройства на общественные работы в Тюменской области. 1 464 человека, потерявших или ищущих работу, смогут воспользоваться этой региональной мерой поддержки.

Работодателям возместят затраты на заработную плату трудоустроенных граждан в течение трех месяцев в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент, сообщает дептруда.

Консультацию можно получить в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области и его отделениях.