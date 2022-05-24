Около 1500 тюменцев смогут устроиться на общественные работы

Более 60 работодателей создали около 400 рабочих мест для трудоустройства на общественные работы в Тюменской области. 1 464 человека, потерявших или ищущих работу, смогут воспользоваться этой региональной мерой поддержки.
Работодателям возместят затраты на заработную плату трудоустроенных граждан в течение трех месяцев в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент, сообщает дептруда.
Консультацию можно получить в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области и его отделениях.
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