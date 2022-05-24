Из Тюмени станет проще улететь в Сочи и Новосибирск

Две авиакомпании заявили об увеличении полетов из тюменского аэропорта Рощино.

Аэрофлот с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи, в том числе Тюмень. По данным авиаперевозчика, летать на курорт тюменцы, а также жители Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга и Уфы будут на Airbus A320 без пересадок и минуя Москву.

S7 Airlines с 15 июня увеличит частоту полетов по направлению Новосибирск-Тюмень-Новосибирск. Рейс будет выполняться на Embraer-170 в дневное и вечернее время по понедельникам и средам.