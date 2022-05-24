Из Тюмени станет проще улететь в Сочи и Новосибирск

09:15 24 мая 2022
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Две авиакомпании заявили об увеличении полетов из тюменского аэропорта Рощино. 

Аэрофлот с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи, в том числе Тюмень. По данным авиаперевозчика, летать на курорт тюменцы, а также жители Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга и Уфы будут на Airbus A320 без пересадок и минуя Москву.

S7 Airlines с 15 июня увеличит частоту полетов по направлению Новосибирск-Тюмень-Новосибирск. Рейс будет выполняться на Embraer-170 в дневное и вечернее время по понедельникам и средам. 

Теги: Аэрофлот , Новосибирск , полеты , Росавиация , Рощино , Сочи , туризм
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