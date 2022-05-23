Александр Моор и замминистра экономики Армении обсудили перспективы сотрудничества

Правительство Тюменской области готово использовать все возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между регионом и Арменией, сообщается на сайте правительства области.

Рабочая встреча с делегацией Республики Армения, которую возглавляет заместитель министра экономики Нарек Терян, состоялась в Тюмени.

"Тюменская область и Республика Армения – давние надежные партнеры. У нас проживает более семи с половиной тысяч армян. В регионе активно работает общественная организация "Союз армян Тюменской области". Организована работа центра армянской культуры", – отметил Александр Моор.

В качестве стратегических направлений для развития сотрудничества в сфере экономики Александр Моор назвал нефтегазовое машиностроение и сервис, нефтехимию, деревопереработку, сельское хозяйство, туризм. Кроме того, стороны намерены расширить контакты в гуманитарной сфере.

"Важнейшее направление развития сотрудничества – промышленная кооперация. Бизнесмены наших стран должны найти точки соприкосновения. Думаю, правительство Армении и правительство Тюменской области создадут для этого максимально благоприятные условия", – заявил Нарек Терян.

Замминистра экономики Армении высоко оценил туристический потенциал Тюменской области и возможности для увеличения встречных туристических потоков.

По общему мнению участников встречи, в сегодняшних условиях у Армении и Тюменской области серьезные перспективы для взаимодействия в сфере параллельного импорта.