В аптекарском саду Тобольска высадят около полутысячи деревьев

14:19 25 мая 2022
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435 саженцев высадят тоболяки в Аптекарском саду в день его открытия,сообщил глава города Максим Афанасьев. 

"Сейчас занимаемся разработкой наполнения обновленного пространства: кто, чем и когда будет там заниматься. Сад может стать постоянной площадкой для занятий спортом на свежем воздухе, совместного садоводства, творчества, флористики, обмена книгами", - отметил глава муниципалитета.

 Афанасьев напомнил, что саженцы на гарантийном сопровождении подрядчика не один год. Если возникают проблемы - деревце заменяется.

Ранее глава города написал, что реконструкция Аптекарского сада в Тобольске идет в соответствии с графиком, работы выполнены на 70%.

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