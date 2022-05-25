В аптекарском саду Тобольска высадят около полутысячи деревьев

435 саженцев высадят тоболяки в Аптекарском саду в день его открытия,сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Сейчас занимаемся разработкой наполнения обновленного пространства: кто, чем и когда будет там заниматься. Сад может стать постоянной площадкой для занятий спортом на свежем воздухе, совместного садоводства, творчества, флористики, обмена книгами", - отметил глава муниципалитета.

Афанасьев напомнил, что саженцы на гарантийном сопровождении подрядчика не один год. Если возникают проблемы - деревце заменяется.

Ранее глава города написал, что реконструкция Аптекарского сада в Тобольске идет в соответствии с графиком, работы выполнены на 70%.