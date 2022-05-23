В Тюменской области насчитали 113 тысяч предпринимателей

День предпринимателя ежегодно отмечается в стране 27 мая, в этом году в Тюменской области его будут праздновать 113 тысяч бизнесменов, обеспечивающих рабочими местами 172 тысяч человек.

27 мая в Технопарке в формате бизнес-планерки состоится "День предпринимателя-2022", ожидается, что его участниками станут более тысячи представителей бизнес-сообщества региона.

"Обсудим вопросы развития федеральной экономики, региональной экономики, конкретных предприятий. Обозначим ключевые приоритеты по таким направлениям, как молодежное предпринимательство, сельское предпринимательство, самозанятые, креативные индустрии, кадры. Проведем ярмарку инвестиций. Будет однозначно интересно", - пояснил цель и задачи форума директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в Telegtam-канале регионального правительства.