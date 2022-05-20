Жители Ишима участвуют в голосовании за благоустройство городских территорий

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства завершится 30 мая. И шимцы выбирают дизайн-проект для дворовой территории по адресу: ул. К. Маркса, 37а, 37б - М. Садовая, 106.

Общественная территория располагается в центре Ишима между жилыми многоквартирными домами, в основном это пустырь. Целью благоустройства данной территории является придание местности эстетичного внешнего вида с созданием условий для отдыха горожан в непосредственной близости от места проживания (в соседних многоквартирных домах проживает около 1200 жителей).

Общественное пространство благоустроят в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Проголосовать за один из двух вариантов изменения территории можно здесь.