Тюмень в лидерах УрФО по переселению людей из аварийного жилья

Тюмень является одним из передовиков в уральском федеральном округе по переселению граждан из аварийного жилья, а сам округ лидирует по данному показателю в РФ, сообщили в администрации Тюмени.
С 2019 года по нацпроекте "Жильё и городская среда" и программе по переселению домов блокированной застройки из аварийного жилищного фонда переселено 5,4 тыс. человек - из 1,9 тыс. жилых помещений площадью 80 тыс. кв. м. В рамках указанных программ осуществлён снос 169 домов.
Мероприятия по отселению граждан продолжаются опережающими темпами.
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