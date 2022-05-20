В Тюмени возобновили работу сетевые магазины одежды

В Тюмени возобновили работу магазины одежды, закрывшиеся ранее в связи с проведением спецоперации на Украине.
"С сегодняшнего дня возобновили свою работу сразу 4 магазина: Reserved, Mohito, Cropp и House", - сообщается в группе ТРЦ "Кристалл" в Vk.
Ранее сообщалось, что польский ретейлер одежды LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, продает российское подразделение китайскому консорциуму.
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