В Тюмени возобновили работу сетевые магазины одежды

В Тюмени возобновили работу магазины одежды, закрывшиеся ранее в связи с проведением спецоперации на Украине.

"С сегодняшнего дня возобновили свою работу сразу 4 магазина: Reserved, Mohito, Cropp и House", - сообщается в группе ТРЦ "Кристалл" в Vk.

Ранее сообщалось, что польский ретейлер одежды LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, продает российское подразделение китайскому консорциуму.