Лесники высадили 35 тысяч сосен в Винзилинском лесничестве

Акция "Сад памяти" прошла в Винзилинском участковом лесничестве Тюменской области при участии 80 сотрудников регионального департамента лесного комплекса и подведомственных учреждений, а также начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова.

Участники акции посадили 35 000 сеянцев сосны на площади 8 га. По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Леонида Остроумова, цель акции - не только память, но и восстановление пострадавших от пожара лесов. Полноценным лесом сеянцы станут через 80-100 лет.

"Акцию для граждан в этом году из-за пожарной обстановки перенесли на осенний период - каждый желающий сможет принять в ней участие. В рамках проведения акции также будут организованы мероприятия по посадке лесных культур на землях всех 22 лесничеств области", - сообщил Леонид Остроумов.