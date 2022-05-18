FUN&SUN запускает чартеры в Тобольск из Санкт-Петербурга

17:47 18 мая 2022
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Федеральный туроператор FUN&SUN с 23 июня по 5 июля осуществит 5 возвратных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск. Первый борт традиционно встретят водной аркой, открывая для туристов "Ворота Азии". Так называли Тобольск в XVIII веке.

"Символично, что чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск запустятся в год празднования юбилея великого реформатора Петра I. Император внес большой вклад в развитие обоих городов. Под его покровительством в древней столице Сибири появилась жемчужина архитектуры - Тобольский кремль", - считает директор потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. 

Туристам из Санкт-Петербурга в Тобольске предлагается провести четыре дня и три ночи и четыре вида экскурсионной программы: "Привет, Сибирь!", "Древняя столица Сибири", "Романовы в Сибири", "Сибирь гостеприимная".

Путешествующим из Тобольска в северную столицу предлагается программа "Петербургская коллекция" в трех вариантах: лайт, стандарт и макси.

В мае туроператор запустил чартеры из Москвы в Тюмень.

Теги: Санкт-Петербург , Тобольск , туризм
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