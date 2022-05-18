Фестиваль фермерской еды "Своё" собираются провести в Тюмени

Федеральной фестиваль фермерской еды "Свое" планируют провести в августе на площади 400-летия в Тюмени. Помимо торговли, на фестивале организуют мастер-классы для взрослых и детей, интерактивы, развлекательную программу и фуд-корты в течение двух выходных дней.

Организационная встреча состоялась в департаменте АПК Тюменской области, участие в ней приняли замгубернатора Владимир Чейметов, глава города Руслан Кухарук, директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова.

Проект реализует Россельхозбанк с целью поддержки фермеров. В этом году, помимо Тюмени, к участию в нем будет привлечено не менее ста фермеров.

По словам Владимира Чейметова, фестиваль еды - это аналог современной ярмарке, от обычной она отличается форматом подачи, составом участников - основной упор на фермеров, которые смогут рассказать о своей продукции, самое главное - постараемся сделать биржу контактов, где производители смогут найти партнеров среди рестораторов, предпринимателей, имеющих свои магазины в формате "у дома".

По словам Михаила Стебихова, фестиваль организуется с 2015 года, проведен более чем в 15 городах, отклики положительные, в Тюмени узнали и захотели провести у себя. Мероприятие проводится в рамках соглашения между Россельхозбанком и правительством ТО.

"Фестиваль проводится с 2017 года. Это яркое событие с развлекательными мероприятиями для гостей, призами, торговлей, фуд-кортом. В 2021 году фестиваль проведен в 5 городах, участие в нем приняли 470 фермеров, продано 54 тонн продукции. В среднем один фермер на фестивале делает за два дня месячную выручку", - рассказал технический директор фестиваля Тимур Авдонин.

По итогам встречи решено создать рабочую группу, которая займется проработкой деталей мероприятия и решением организационных вопросов. Глава Тюмени Руслан Кухарук позитивно оценил проведение фестиваля на территории города, выразив уверенность, что горожане проявят к мероприятию большой интерес.