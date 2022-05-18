Депутаты гордумы предложили властям Тюмени ускориться с разработкой стратегии озеленения

В 2022 году за счет средств бюджета в городе будет высажено более 8 тысяч саженцев деревьев, качество посадочного материала, последующее содержание саженцев, эффективность ухода за деревьями и стратегическое планирование таких посадок обсудили с городскими властями члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

По словам председателя комиссии Дмитрия Антипова, ежегодно в городе высаживается около 8,5 тыс. деревьев, часть из них не приживается. Так, по итогам 2021 года подрядчикам в рамках гарантийных обязательств пришлось заменить 1600 деревьев. Причиной тому могли стать качество посадочного материала, нарушение технологии посадки и несвоевременный полив, считают депутаты и подчеркивают: власти и сами подрядчики должны усилить контроль за этими видами работ.

Не менее важным, считают депутаты, является разработка стратегии озеленения города до 2040 года. На отсутствие документа, который должен был появиться еще в 2019 году, указал заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, отметив, что "по сути это Генплан озеленения областной столицы". В администрации отметили, что сейчас в рамках разработки стратегии ведется инвентаризация зеленых насаждений города.

Подводя итоги обсуждения, депутаты тем не менее подчеркнули, что позитивная динамика в озеленении города, безусловно, есть, применяются современные технологии озеленения, а площадь зеленых насаждений ежегодно увеличивается, а показатель озеленения на душу населения в Тюмени выше, чем в среднем по России. "В областной столице приходится 20 квадратных метров зеленых насаждений на одного жителя, тогда как в других регионах страны около 16", – сообщил Дмитрий Антипов.

Председатель постоянной комиссии заверил, что депутаты совместно с тюменцами продолжат контролировать работу администрации города и подрядчиков по озеленению территорий и содержанию насаждений.