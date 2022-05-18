В Тюменской области потушили все лесные пожары

Лесные пожары в регионе ликвидированы, лесопожарная обстановка находится под полным контролем, об этом 17 мая сообщил департамент лесного комплекса области.

На все лесные пожары оперативно реагируют лесопожарные формирования ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов". В рамках охраны лесов от пожаров ведется авиамониторинг и наземное патрулирование лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с дронов.

На территории региона продолжает действовать один ландшафтный пожар, за сутки ликвидировано 2 ландшафтных пожара на площади 1215 га, ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 49,1 га.

"Ситуация улучшается. Прошли дожди, пошла зеленая трава - от ландшафтников перехода [огня] на земли иных категорий, на леса, поселки уже, надеюсь, не будет", - заявил накануне начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.





