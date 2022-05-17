Более 1 426 га лесных пожаров ликвидировали за сутки в Тюменской области

За минувшие сутки в Тюменской области ликвидировано три лесных пожара на площади 1424,6 га и выявлено два новых, сообщают в деплеса.

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 17 мая, в регионе действует 5 лесных пожаров, 2 из них локализовано,

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в деплеса.

Сегодня, 17 мая, на территории Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Тюменской и Уватской авиазон - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).