В Тюмени за лето благоустроят 55 дворов

Благоустройство дворовых территорий, городских пространств и в целом выполнение муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" обсудили депутаты гордумы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Как сообщила представитель департамента городского хозяйства, в 2021 году планы по благоустройству дворов, скверов, зеленых уголков и прочих общественных пространств выполнены в полном объеме. На 2022 год в городе запланировано комплексное благоустройство 55 дворов замена инженерных сетей в них уже началась, работы ведутся в графике.

Депутат Александр Григорьев предложил обратить внимание на Комсомольский сквер, где вандалы испортили ряд объектов благоустройства. В администрации отметили, что провели дефектовку, составили смету - в этом году на приведение территории в порядок из бюджета выделено около 6 млн рублей.

Владимир Гороховцев, продолжая тему вандализма, призвал активнее развивать систему "Безопасный город", устанавливать камеры видеонаблюдения даже дворах многоквартирных домов. На его взгляд, это будет эффективной мерой в борьбе с вандалами.

Александр Захаров отметил, что в городе успешно благоустраиваются большие общественные пространства, в том числе благодаря рейтинговому голосованию жителей города, но есть и малые зелёные уголки на муниципальных территориях, их тоже не нужно упускать из виду и, по возможности, приводить в порядок.

Зампредседателя думы Дмитрий Осипов напомнил, что в городе с 2016 года на месте снесенных зданий разбивают зеленые уголки и скверы. Таких территорий - уже около 30. Также депутат напомнил, что большой вклад в формирование комфортной городской среды вносят застройщики: застраивая жилые кварталы они создают качественные общественные пространства с продуманной планировкой. Он предложил администрации города в будущем учитывать и эту информацию при подготовке отчетов, чтобы картина по благоустройству города и развитию городской среды была более полной.

"Все, что запланировано по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы, выполняется в срок. По последним трем годам мы идем в строгом графике, стопроцентно выполняем показатели по благоустройству. Начиная с 2019 года, благоустраиваем по 52 дворовых территорий в Тюмени, в 2022 году пошли в рост - за счет городского бюджета будет обновлено 55 дворов", - сообщил Дмитрий Антипов.