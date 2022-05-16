Сельская школа в Тюменской области будет обогреваться энергией земли

Школу в в селе Крашенинино Упровского района построит ООО "ТД-Стройсервис", для обогрева здания будет использоваться тепловая энергия земли, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Подрядная организация пробурит на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет применяться раствор пропиленгликоля", - сообщает пресс-служба ГУС.

Система безопасна для детей. В радиаторах и трубках тёплого пола будет циркулировать нагретая пропиленгликолем вода.

Подобная технология отопления уже 9 лет успешно работает в школе деревни Юрмы Вагайского района.

Школа в Крашенинино рассчитана на 40 учебных мест. Это одна из 10 школ, к строительству которых планируется приступить в этом году в рамках программы по замене деревянных зданий.