Ярмарку вакансий проведут для подростков Тюмени

Крупные компании региона: "Автоград", "Тюменьремдормаш", "МФЦ", "Мостострой-11", "Тюменская домостроительная компания", "Леруа Мерлен", Аэропорт "Рощино" и "Сибнефтемаш" - готовы взять на работу подростков на летний сезон.

Ярмарка вакансий запланирована на 19 мая, начало в 17:30 в "Точке кипения" (второй этаж Тюменского технопарка).

Подать заявку на участие можно здесь.