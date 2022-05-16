Ярмарку вакансий проведут для подростков Тюмени

15:59 16 мая 2022
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Крупные компании региона: "Автоград", "Тюменьремдормаш", "МФЦ", "Мостострой-11", "Тюменская домостроительная компания", "Леруа Мерлен", Аэропорт "Рощино" и "Сибнефтемаш" - готовы взять на работу подростков на летний сезон. 

Ярмарка вакансий запланирована на 19 мая, начало в 17:30 в "Точке кипения" (второй этаж Тюменского технопарка).

Подать заявку на участие можно здесь

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