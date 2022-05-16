Тюменских школьников будут кормить полезным мороженым

Комбинат школьного питания "Центральный" в меню с мая вводит молочное мороженое, изготовленное специально по заказу в ООО "Ландис" (ТМ "Тюменский пломбир"), в будущем оно станет витаминизированным, сообщает пресс-служба КПШ.

Тюменское эскимо в бумажных стаканчиках со смешным героем на упаковке - веселой коровой Жужей в школьных столовых появится 17 мая. На каждом изделии фирменный знак КШП "Центральный" - это гарантия того, что этот продукт изготовлен из качественного сырья.

Начальник производственного отдела КШП "Центральный" Светлана Шукешева:

Мороженое – холодный десерт, поднимающий настроение взрослым и детям, а еще – отличный друг детскому здоровью. Это не просто вкусно, но и полезно. Такое лакомство - отличный вариант для детей, которые не любят пить простое молоко. В умеренных количествах мороженое хорошо закаляет горло, укрепляет стенки сосудов, оно содержит кальций, аминокислоты и молочный белок. Ежедневно ребенку необходимо потреблять молочную продукцию для здорового роста и крепких костей, поэтому наши сотрудники ищут варианты как обеспечить современных детей молочной продукцией.

В КПШ отмечают, что ранее в школьное меню уже введено витаминизированное шоколадное молоко, сейчас комбинат и компания "Ландис" занимаются вопросом обогащения мороженого витаминами для достижения большей пользы детскому организму.

На очереди не только мороженое, но и молоко с новыми вкусами. Обогащенное витаминами ванильное, клубничное и банановое молоко порадует ребят в летних пришкольных лагерях. В КПШ обещают, что и в меню на 2022/2023 учебный год детей будут ждать "вкусные, оригинальные, но привычные современному ребёнку новинки".

Новые продукты вводятся в меню в рамках реализации программы "Пьем молоко!".