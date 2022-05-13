Конкурс для работодателей, трудоустраивающих инвалидов, объявили в Тюменской области

Тюменские работодатели, обеспечивающие трудоустройство участников чемпионатов "Абилимпикс", могут войти во Всероссийский рейтинг лучших. Начиная с 2022 года Минтруда России начинает формирование данного рейтинга.
Целью конкурса является повышение уровня трудоустройства инвалидов и стимулирование работодателей к их трудоустройству. К участию в конкурсе приглашаются организации независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых форм, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.
Среди основных критериев ранжирования участников:
- уровень заработной платы, предлагаемой для инвалидов;
- наличие расширенного социального пакета;
- наличие возможности использования гибких форм занятости;
- предоставление наставника для оказания содействия в освоении трудовых обязанностей;
- заключение договора на целевое обучение с инвалидом - участником "Абилимпикс";
- численность трудоустроенных участников чемпионатов "Абилимпикс" на квотируемые рабочие места и иные.
В Тюменской области оценивать деятельность организаций будет межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере труда и занятости, образования, социальной защиты, регионального центра развития движения "Абилимпикс" и общественных организаций инвалидов.
Заявки (анкеты) участников принимаются департаментом труда и занятости населения Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, каб. 405, тел. 42-61-23) в срок до 15.01.2023 по итогам деятельности организаций за 2022 год.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.
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