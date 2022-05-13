Патрулирование лесов усилено в Тюменской области

Журналисты вместе с сотрудниками департамента лесного комплекса побывали в рейде, темой которого стало выявление несанкционированных свалок в лесных массивах и выявление нарушений особого противопожарного режима.

Участники рейда осмотрели места стихийных свалок в районе Муллашей в Винзилинском лесничестве, на одной из них сотрудники деплеса обнаружили автостраховку и другие документы, они валялись рядом с бытовым мусором и прочим хламом, по ним специалисты попытаются установить собственника мусора.

1 /1

Также были обнаружены в лесных массивах два автомобиля, что является нарушением особого противопожарного режима.

Собственника "Нивы" без номеров найти не удалось, на лобовом стекле автомобиля его осталась дожидаться памятка.

1 /1

На владельца второго автомобиля составлен административный протокол - минерализованную полосу в лесу он решил использовать как эстакаду для ремонта автомобиля.

Еще одной паре пришлось свернуть свой пикник. Мужчина и женщина решили пожарить шашлыки на берегу карьера, но не учли, что водоем находится на землях лесного фонда, а разводить костры и жечь угли в мангалах запрещено.

Начальник отдела госконтроля департамента лесного комплекса ТО Надежда Шимбалева сообщила, что по всем выявленным фактам составлены протоколы, нарушителей ждут штрафы.

По словам представителя департамента лесного комплекса, патрулирование лесов ведется в ежедневном режиме, наземное наблюдение осуществляется группами в составе не менее двух человек, с воздуха ситуацию мониторят с помощью беспилотных летальных аппаратов и квадрокоптеров.

1 /4

Напоминаем, что с 15 апреля в регионе действует запрет на посещение лесов, он распространяется на всю территорию лесного фонда, в том числе это касается водоёмов.

В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

✅ запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

✅ запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

✅ запрет организациям на проведение пожароопасных работ;

✅ запрет на использование пиротехнических изделий.