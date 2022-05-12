Индекс промпроизводства в первом квартале вырос на 1,3%

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает инфоцентр правительства.
Рост промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Развитие тюменской промышленности обеспечивает не только бесперебойное поступление налоговых платежей в региональный и муниципальные бюджеты, но и стабильную ситуацию на рынке труда. Это важнейшие гарантии благополучия наших земляков и региона в целом.
Наибольшие темпы роста наблюдаются в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 160% к уровню января-марта 2021 года.
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