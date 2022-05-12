Кадыров признан лучшим экспортёром услуг в Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Экспортер года", среди победителей - предприниматель Марсель Кадыров.

Стать лучшим в номинации Экспортер в сфере услуг Кадырову помог сервис в области научных публикаций, предоставляющий услуги по подготовке научных статей и их сопровождению в ведущие журналы авторитетных изданий. Услуга экспортируется в Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Таджикистан, Китай, Индонезия, Таиланд, Иран, Мексика.

Наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности среди организаций малого и среднего предпринимательства также достигли:

в сфере промышленности - ТК "ARANEO" (Завод-изготовитель сетки для упаковки овощей с суммарным объемом выпуска 3500 тонн продукции за 2021 год. Продукция экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Республику Беларусь);

в сфере АПК – ООО "Заводоуковский маслозавод" (Переработка масличных культур, производством растительного масла методом прессования. Продукция поставляется в страны Европы и КНР);

В сфере высоких технологий – ООО "ИНКЛиК" (Разработка и внедрение системы бизнес-аналитики и инцидентного реагирования в ритейле и производстве);

Трейдер года признано ООО "Евразия-Импэкс" (Продажа пиломатериалов, строительных материалов, товаров для детей, мебели. Продукция поставляется в Казахстан);

Прорыв года – ООО "МИДО" (Обучение управлению скважиной при бурении и капитальном ремонте. Услугой уже пользуются Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Сербия, Туркменистан);

Экспортер года в сфере промышленности среди крупного бизнеса - ООО "Экспроф" (Производитель системных ПBX-профилей для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций).

Награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" состоится 27 мая в рамках форума "День предпринимателя. Большая бизнес-планерка-2022".