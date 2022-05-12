Рабочие "Тюменьгормоста" отмывают набережную с обеих сторон Туры

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В Тюмени приводят в порядок набережную, более 70 специалистов МБУ "Тюменьгормост" ежедневно работают на объекте с 4 утра, сообщили в администрации города.

Тюменская набережная – это не только правый берег протяженностью больше трех километров (около 9 га зеленого газона и столько же площади с гранитным покрытием), но и левая часть благоустроенной территории: здесь расположены детская площадка, памп-трек, велодорожки, зоны отдыха для горожан.

"С 1 января 2022 года наше учреждение приняло на обслуживание левую часть набережной общей площадью 15 450 квадратных метров и протяженностью более 600 метров", – рассказал ведущий инженер по благоустройству МБУ "Тюменьгормост" Станислав Богданов.