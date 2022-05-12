Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлено до 19 мая

Режим временного Ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 (мск), сообщает Росавиация.

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