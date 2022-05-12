Студенты-медики могут получить выплаты при возвращении из вузов в свои села

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" теперь распространяются на выпускников, в том числе "целевиков", которые возвращаются работать в свои населенные пункты, сообщает информационный центр правительства.
Ранее в программах могли участвовать медики, переехавшие в сельскую местность или город с населением до 50 тыс. человек.
Участие в программе предусматривает единовременные выплаты специалистам:
врачам - 1 млн рублей (1,5 млн рублей в труднодоступных местах);
фельдшерам, акушерам и медсестрам - 500 тыс. рублей (750 тыс. рублей - в труднодоступных местах).
В 2021 - 2022 годах 48 врачей и 40 средних медицинских работников Тюменской области получили выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
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