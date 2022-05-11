Бизнес-планерку проведут в День предпринимателя в Тюмени

Форум "День предпринимателя - 2022", участие в котором примут более тысячи бизнесменов со всей Тюменской области, в этом году пройдет в формате бизнес-планерки, сообщает центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства.

Форум состоится 27 мая, предприниматели планируют обсудить вопросы развития бизнеса, новые ниши, глобальные экономические тренды и их влияние на Тюменскую область. К участию в бизнес-планерке приглашены экономические аналитики, предприниматели и представители власти.

Особый акцент будет сделан на региональные кейсы развития бизнеса. Площадки форума будут посвящены сельскому молодёжному предпринимательству, импортозамещению, развитию самозанятости и креативных индустрий, вопросу привлечения инвестиций, нетворкингу.

Гендиректор Инвестиционного агентства Николай Пуртов:

Формат бизнес-планёрки позволит оперативно сверить часы предпринимателям, представителям власти, аналитикам. В этом главная ценность Дня предпринимателя, это отличая площадка для определения стратегических векторов развития в привязке к нашей территории.

Организаторами мероприятия - правительство Тюменской области, центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства, ТАСС, ТРО "ОПОРА РОССИИ", ТРО "Деловая Россия", ТПП Тюменской области