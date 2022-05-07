Пожар у озера Лебяжье потушен. Огнем пройдено 520 гектаров

Поздно вечером 6 мая сотрудники Тюменской авиабазы ликвидировали лесной пожар вблизи озера Лебяжье в Тюменском районе. Площадь этого пожара составила 520 гектаров, в том числе 350 га леса, сообщает департамент лесного комплекса ТО.

Пожар возник 4 мая, тушение осложнялось труднодоступностью очага возгорания и быстрым распространением огня из-за сильного ветра. Все силы пожарных были направлены на скорейшую ликвидацию и недопущение распространения пожара в сторону населенных пунктов.

Помимо лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, 5 мая была привлечена группировка сил и средств МЧС.

Для тушения пожара с воздуха 4-5 мая применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством. За два дня работы экипаж вертолета выполнил 95 сливов, сбросив на кромку пожара 285 тонн воды.