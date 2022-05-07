Тюменская область получит из госказны дополнительно 32,7 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры

Правительство РФ за счет перераспределения бюджетных ассигнований в 2022 году дополнительно направит в регионы 5,2 млрд рублей субсидий на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" и 841,2 млн рублей субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Тюменская область получит соответственно 32 млн. рублей и 659,2 тыс. рублей.

Решение было принято при поддержке депутата Госдумы России от Тюменской области, первого заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова, который входит в Комиссию ФС от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Александр Ремезков уточнил, что дополнительное финансирование выделяется в связи с увеличением стоимости оборудования, а также в связи с решением о строительстве в каждом регионе по одному дополнительному спортивному объекту.

Он напомнил, что в декабре прошлого года с одобрения комиссии Федерального Собрания Тюменской области было распределено 100 млн рублей на 2022-2024 годы на строительство и оснащение спортплощадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Так что в общей сложности в 2022 году региону выделят 52 млн. рублей на строительство двух спортивных площадок, а также 2 856,4 тыс. рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принципиально поддерживает инициативы Президента РФ и федеральные проекты по развитию массового спорта в стране, созданию условий для здорового образа жизни наших граждан, - подчеркнул Александр Ремезков, - Мы последовательно добиваемся увеличения федеральной поддержки для реализации этих задач и создания современных спортивных объектов во всех регионах России, том числе в Тюменской области".