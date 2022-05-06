Депутаты Тюменской гордумы отчитались о доходах за год

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской городской думы за 2021 год опубликованы 6 мая на официальном сайте думы.

Больше всех среди депутатов Тюменской гордумы, согласно опубликованным данным, в 2021 году заработал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов. Доход депутата за прошлый год превысил 36,26 млн рублей, у супруги доход составил почти 2 млн рублей. На 2 млн меньше Антипова - 24,17 млн рублей - заработал депутат Виктор Бронников, его супруга отчиталась о доходе в 1,41 млн. Замыкает тройку лидеров Андрей Лазарев с доходом в 13,59 млн рублей (у жены - 50 тыс. рублей).

Ректор ТюмГУ Иван Романчук отчитался о доходе в 10,15 млн рублей (у супруги - 973 тыс. рублей), депутат Александр Захаров за год заработал 9,09 млн рублей. Наталия Путина сообщила о доходе в 8,83 млн, но 6,5 млн она получила от отчуждения имущества.

У большинства депутатов годовой доход не превышает 2-3 млн рублей. Меньше всех за 2021 год заработали Евгений Бакро (до 375 тыс. рублей), Юрий Дранчук (432 тыс. рублей) и Андрей Потапов (517 тыс. рублей).

Отметим, что вышеперечисленные и другие депутаты доходы получают по основному месту работы или от предпринимательской деятельности. За работу в думе зарплата положена председателю думы, его заместителю и председателю постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный отчитался о доходе за прошлый год в размере 6,65 млн рублей, 1,35 из них он получил в результате отчуждения имущества. Доход супруги Заболотного за прошлый год составил 1,51 млн рублей. Зампредседателя думы Дмитрий Осипов за прошлый год заработал 2,97 млн рублей (в 2020 - 2,52 млн), его жена - 887 тыс. рублей (1,32 млн). Доход Степана Киричука составил 3,16 млн рублей, в том числе 65 тыс. рублей от отчуждения имущества, у супруги - 3, 54 млн рублей.

Помимо сведений о доходах и имуществе депутатов, в документе отражена информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Избирательной комиссии города Тюмени Татьяны Гиблер, ее доход за 2021 год равен 3,45 млн рублей.