Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе по развитию туризма в селах

Конкурс по развитию туризма на малых территориях проводится в регионе впервые. Он является частью программы по развитию предпринимательства на селе.

Заявки принимаются до 15 июня на сайте тюменьфорум.рф по номинациям "Самая красивая деревня Тюменской области" и "Лучший проект в сфере туризма малых территорий".

Для участия в конкурсе приглашаются населенные пункты и любые объекты туристической инфраструктуры от производства до сельской усадьбы. Самую красивую деревню выберут путем открытого голосования на сайте организатора.

Уже подано более 20 заявок на участие в конкурсе. Среди них деревни Тугалово и Черная речка, гостиничный комплекс "РЕТРО" в Ялуторовске, Музей-усадьба "Комиссариатский дом" в селе Ершово, Термальный парк "Фешенель" в Ялуторовском районе, Историко-краеведческий центр Нижнетавдинского района и другие.

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Победители будут названы на ежегодном форуме по сельскому предпринимательству в июле. Организаторами конкурса являются команда Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.