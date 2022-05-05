Тюменцы выступят в 15 компетенциях в финале чемпионата "Молодые профессионалы"

В России завершились самые масштабные за 10-летнюю историю движения отборочные соревнования для участия в финале X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2022.

В 2022 году количество компетенций рекордное - 157. Первенства прошли на 95 площадках. Регионами — соорганизаторами первенств выступили 27 субъектов России, в том числе Тюменская область - регион принимал на своих площадках 129 представителей из 63 регионов.

Итогом выступления тюменской сборной стали 7 медалей и 10 медальонов за профессионализм. "Золото" у Магомеда Магомедова (стоматология ортопедическая), "серебро" - Ксения Радионова (кондитерское дело) и Егор Пономарев (плотницкое дело - юниоры), "бронза" - Данил Феоктистов (кирпичная кладка), Петр Кудрин (производство мебели - юниоры), Александра Иванова (кондитерское дело - юниоры), Ангелина Ганичкина и Софья Яшникова (турагентская деятельность - юниоры).

В финале, который пройдет с 8 по 12 сентября в Саранске, Тюменская область будет представлена в 15 компетенциях.