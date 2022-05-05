Лесной пожар на 20 га действует у села Онохино под Тюменью

Лесной пожар на площади 20 га действует в 6,1 км от села Онохино, он был открыт накануне вечером. На его тушении занято 65 человек и 20 единиц техники авиабазы, МЧС, муниципальной пожарной охраны, администрации района и МО, сообщают об оперативной обстановке с природными пожарами в администрации Тюменского района.

За последние сутки в Тюменском районе произошло два ландшафтных пожара на площади 100 га, из них один ликвидирован на площади 50 га, другой локализован на площади 50 га.

Так, 4 мая был открыт ландшафтный пожар в полукилометре от д. Тураева. К 19 часам вечера того же дня он был локализован, а в 21.00 ликвидирован на площади 50 га. В тушении задействовали 51 человека и 14 единиц техники.

Второй ландшафтный пожар почти в это же время случился в 4 км от села Успенка. К вечеру он был локализован на площади 50 га силами 12 человек с авиабазы и трех единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет.

Всего в Тюменском районе в этом году произошло 14 ландшафтных пожаров общей площадью 971,6 га и 5 лесных пожаров общей площадью 17,65 га.

Установлены четыре поджигателя. Они привлечены к ответственности, в том числе заведено одно уголовное дело.