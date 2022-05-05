Ограничения для негабаритного транспорта ввели на трассе Екатеринбург - Тюмень

12:02 05 мая 2022
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Уралуправтодор ввёл временные ограничения на трассе Екатеринбург- Тюмень для негабаритного транспорта, сообщает ГУС ТО.

Ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 м будет действовать на участке автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург- Тюмень км 124+659 (путепровод через железную и автомобильную дорогу) до 29 июня этого года.

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