Ограничения для негабаритного транспорта ввели на трассе Екатеринбург - Тюмень

Уралуправтодор ввёл временные ограничения на трассе Екатеринбург- Тюмень для негабаритного транспорта, сообщает ГУС ТО.

Ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 м будет действовать на участке автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург- Тюмень км 124+659 (путепровод через железную и автомобильную дорогу) до 29 июня этого года.