Жителям Тюменской области до 26 мая запретили ходить в лес

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.
Особый противопожарный режим в регионе объявлен 15 апреля, с этого времени действуют:
🔹 запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
🔹 запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
🔹запрет организациям на проведение пожароопасных работ;
🔹запрет на использование пиротехнических изделий.
Виновных в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, в зависимости от тяжести последствий, могут привлечь к административной или уголовной ответственности и потребовать возместить убытки. в соответствии с законодательством РФ.
О начинающемся пожаре в лесу необходимо сообщать по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.
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