Жителям Тюменской области до 26 мая запретили ходить в лес

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.

Особый противопожарный режим в регионе объявлен 15 апреля, с этого времени действуют:

🔹 запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

🔹 запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

🔹запрет организациям на проведение пожароопасных работ;

🔹запрет на использование пиротехнических изделий.

Виновных в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, в зависимости от тяжести последствий, могут привлечь к административной или уголовной ответственности и потребовать возместить убытки. в соответствии с законодательством РФ.

О начинающемся пожаре в лесу необходимо сообщать по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.