Ютэйр открыл полеты из Тюмени в Ташкент

Сегодня, 28 апреля, авиакомпания Ютэйр приступила к выполнению прямых перелетов Тюмень-Ташкент-Тюмень. Традиционно для первого рейса была организована водяная арка.

Полетная программа в столицу Узбекистана рассчитана до 27 октября 2022 года, рейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам на комфортабельных Boeing 737-500, вместимостью 126 кресел.

Вылет из Тюмени запланирован на 11:35, прибытие в Ташкент — в 14:30 (указано местное время для каждого аэропорта). Обратный рейс будет отправляться из Ташкента в 15:50 и приземляться в аэропорту Рощино в 18:50 (время местное).