Десять лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за сутки

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утра 29 апреля, в регионе действует 5 лесных пожаров, 2 из них локализованы.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых лесных пожаров, ликвидировано 9 на площади 93,4 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев", - отмечают в деплеса.

29 апреля на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).