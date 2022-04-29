Десять лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за сутки

09:37 29 апреля 2022
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По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утра 29 апреля, в регионе действует 5 лесных пожаров, 2 из них локализованы.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых лесных пожаров, ликвидировано 9 на площади 93,4 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев", - отмечают в  деплеса.

29 апреля на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

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