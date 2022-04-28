В Тюменской области подешевели капуста, яйцо, мука и макароны

Ситуация на потребительском рынке Тюменской области стабильная, основные продукты питания в наличии во всех торговых сетях, поставки товаров осуществляются регулярно, на некоторые продукты даже снизились центы, сообщается на сайте регионального правительства.

Сахар, соль, крупы, растительное масло имеются во всех магазинах федеральных торговых сетей. При этом объемы поставок и запасы товаров продолжают увеличиваться, отмечается в сообщении.

"На минувшей неделе было зафиксировано снижение цен на целый ряд продовольственных товаров. В частности, подешевели капуста, куриное яйцо, соль, пшеничная мука, хлебобулочные изделия, крупы и макароны", – сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Такие данные были озвучены на очередном заседании президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.