Продажа алкогольной продукции в Тюмени будет приостановлена 1 и 9 мая

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюмени будет действовать с 8 до 21 часа в Праздник Весны и Труда – 1 мая и День Победы – 9 мая.

Ограничение водится в соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания", - отмечают в администрации города.