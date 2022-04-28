Первомай в Тобольске отметят ярмаркой на Базарной площади и шашлыками

Праздник Весны и Труда в Тобольске пройдёт на Базарной площади. Для жителей и гостей города подготовлены концертная и развлекательная программа, кафе готовятся угощать отдыхающих блюдами с мангала, сообщает администрация города.
"1 мая с 11 часов начнет работу праздничная ярмарка "Первомай", где можно будет приобрести мёд и продукцию пчеловодства, варенье, кондитерские изделия, изделия из бересты, народного творчества и ремесел. Кафе города приготовят блюда на мангале, представят широкий ассортимент выпечной продукции и напитков", - говорится в сообщении.
Маленьких гостей будет ждать вкуснейшая сахарная вата, яблоки в карамели, мороженое, шары и детские игрушки. Кроме того, дети смогут раскрасить гипсовые фигурки красками и прокатиться на электромобилях и паровозике.
В 12 часов стартует концертная программа. Артисты Тобольска исполнят полюбившиеся многим песни, а ведущие проведут интерактив и весеннюю викторину.
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