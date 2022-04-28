Депутаты Тюменской гордумы скорректируют Устав города и обсудят Генплан

Очередное заседание Тюменской городской думы состоится сегодня, 28 апреля. На повестке - корректировка Устава города в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, утверждение в бюджете Тюмени средств на установку скульптурной композиции в сквере Казачьи Луга в рамках инициативного проектирования, анализ реализации Генплана Тюмени и эффективности управления муниципальным имуществом.
Помимо этого, депутаты рассмотрят вопросы об эффективности профилактики правонарушений в подростковой среде и пресечения преступлений в отношении детей, подготовку к шествию "Бессмертного полка" и празднованию Дня Победы.
Заседание начнется в 10:00, онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте городской думы.
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