На тюменских полях начали сеять морковь

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Первые посевные работы стартовали на полях Тюменского района.

Компания ООО "Агро-Сиб-Альянс" на площади один гектар посеяла морковь - гибрид первого поколения "Проминанс".

В работе задействованы четыре агрегата: разбрасыватель удобрений, культиватор, гребнеобразователь и овощная сеялка.

Всходы появятся уже через 15 дней. Если в ближайшие дни пойдут дожди, они помогут моркови вырасти быстрее.

Всего морковью планируется засеять семь гектаров.

В ближайшие дни аграрии начнут высевать свеклу, посадят картофель и рассаду капусты. Параллельно проводятся работы по подготовке почвы, внесению удобрений, текущий и срочный ремонт техники, сообщает администрация Тюменского района.