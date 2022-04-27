На тюменских полях начали сеять морковь

Первые посевные работы стартовали на полях Тюменского района.
Компания ООО "Агро-Сиб-Альянс" на площади один гектар посеяла морковь - гибрид первого поколения "Проминанс".
В работе задействованы четыре агрегата: разбрасыватель удобрений, культиватор, гребнеобразователь и овощная сеялка.
Всходы появятся уже через 15 дней. Если в ближайшие дни пойдут дожди, они помогут моркови вырасти быстрее.
Всего морковью планируется засеять семь гектаров.
В ближайшие дни аграрии начнут высевать свеклу, посадят картофель и рассаду капусты. Параллельно проводятся работы по подготовке почвы, внесению удобрений, текущий и срочный ремонт техники, сообщает администрация Тюменского района.
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