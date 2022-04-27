Тюменские аграрии приступили к севу гороха и кормовых трав

Посев сельскохозяйственных культур ведется в Ишимском и Казанском районах, сообщает департамент АПК.

"В Ишимском районе ООО "Ишимагропродукт" проводит посев гороха, а ЗАО "Песьяновское" вышли на посев однолетних трав. В Казанском районе приступили к посеву кормовых культур. ЗАО "Агрокомплекс Маяк" уже провел беспокровный посев многолетних трав на площади 120 гектаров и посеял 30 гектаров однолетних трав", - говорится в сообщении.

Практически во всех районах (за исключением Тобольского и Уватского) погодные условия позволяют проводить ранее-весеннее боронование. Обработано почти 540 тысяч гектаров земли - 63% от запланированных объемов. При этом в Бердюжском и Сладковском районах эта работа завершена.

Также сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений. Посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Ранее сообщалось, что посевные площади в регионе в 2022 году составят 1, 024 млн га, увеличившись на 7 тыс га в сравнении с 2021 годом.