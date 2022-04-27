Школы в Плеханово и еще в трех районах Тюмени введут в эксплуатацию 2023 году

Школу в микрорайоне "Плеханово" на полторы тысячи учеников введут в строй в июле 2023 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На прямой линии в прошлом году обещал тюменцам, что в активно строящемся микрорайоне "Плеханово" будет новая школа. Её там очень ждут. Держу этот вопрос на контроле: строительство школы на 1500 мест идет по плану. Свайное поле уже готово", - сообщил губернатор.

Общая площадь нового школьного здания - почти 20 тысяч кв. метров. На прилегающей территории ученики смогут поиграть в хоккей и мини-футбол, сдать нормы ГТО. Планируем ввести школу в строй в июле 2023 года.

В следующем году в Тюмени будет достроено еще три школы: в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайоне "Ямальский-2" и жилом районе "Тура". Начнется строительство 11 школ в сельских районах. 1 сентября в новом здании встретят День знаний ребята из поселка Богандинский Тюменского района.