В Тюменской области за сутки ликвидировали три лесных пожара

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 26 апреля действующих лесных пожаров нет, сообщает департамент лесного комплекса.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых лесных пожара, они и один выявленный прежде ликвидированы на площади 14,7 га.

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

26 апреля на всей территории Тюменской области установлен II класс пожарной опасности (низкая опасность опасность).

По погодным условиям 27 апреля на территории Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской и Тюменской авиазон - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

По погодным условиям 28 апреля на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность)

Внимание! С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим, действуют:

- запрет на посещение гражданами лесов с 16 апреля по 5 мая;

- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

- запрет организациям на проведение пожароопасных работ;

- запрет на использование пиротехнических изделий.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.