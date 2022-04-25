Какое наказание предусмотрено за нарушение правил пожарной безопасности?

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За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах и Правил противопожарного режима поджигатели несут административную ответственность, если в результате лесного пожара произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений, виновные привлекаются к уголовной ответственности (статья 261 УК РФ).

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений наступает при ущербе от 10 000 рублей. В этом случае нарушителю могут выписать штраф от 300 000 до 500 000 рублей или лишить свободы на срок до четырех лет.

Помимо этого, виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты, связанные с тушением лесного пожара.