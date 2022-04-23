Погорельцам из бердюжской деревни выделят деньги на покупку жилья

Средства на покупку жилья будут выделены жителям деревни Глубокое Бердюжского района, которые лишились своих домов и имущества в результате пожара, сообщает информационный центр правительства.

Губернатор подписал постановление правительства Тюменской области об оказании помощи жителям деревни Глубокое, лишившимся жилья и имущества.

"Документ важен, потому что решает правовую проблему. Позволяет обойтись без обращения погорельцев в суд. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья. Определен порядок обращения, расчет суммы выплаты и сроки. Тем, кто проживал в муниципальном фонде, будет предоставлена другая жилплощадь", - сообщил Александр Моор.

Кроме того, все пострадавшие смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей за утраченные хозяйственные строения, которые находились на приусадебном участке. Ранее сообщалось, что из регионального и муниципального бюджета погорельцы на первоочередные нужды получат по 50 тыс рублей.