Как зарегистрировать компанию в Казахстане?

Учредить компанию можно во многих бывших союзных республиках. В каждом независимом государстве содружества свои правила регистрации фирмы. Несмотря на это, всегда есть возможность удаленной процедуры открытия организации. Узнать больше о регистрации компании в Казахстане, вы можете здесь.

Регистрация компании в Казахстане делится на несколько этапов:

1. Заполнение электронного формуляра для международной консалтинговой компании. Ее сотрудники предоставляют предпринимателям правовую и специализированную помощь в решении задач, независимо от их сложности.

2. Оплата услуг и заключение договора.

3. Отправка документов в электронном виде по почте.

4. Получение нотариальной доверенности.

5. Моментальное открытие счета в Казахстане.

6. Подключение бухгалтерского учета.

Одним из достоинств регистрации компании в этой стране является незначительный уставный капитал. Все зависит от числа сотрудников. В случае отсутствия юридического адреса консалтинговая компания его предоставит. Если нет квалифицированных специалистов, способных вести бухгалтерский учет c гарантированной оптимизацией затрат на технические нужды, этим тоже займутся сотрудники специализированной организации. Даже не требуется личное присутствие учредителей фирмы. Если вы решили зарегистрировать компанию в Казахстане, можете заказать консультацию у наших специалистов.

Популярные сферы бизнеса

Благодаря уникальному территориальному расположению страны среди востребованных направлений предпринимательской деятельности выделяются следующие сферы:

добыча полезных ископаемых;

аграрный сектор;

химическая промышленность;

услуги и логистика;

информационные технологии.

Особенно зарубежный бизнес в Казахстане привлекает правовая система. Руководство страны к зарубежным инвесторам относится лояльно. Государство открыто для иностранных вкладчиков, что делает Казахстан среди зарубежных предпринимателей востребованной юрисдикцией для ведения бизнеса.

Перед началом регистрации компании, по желанию клиента, предлагается предварительная консультация. Будущий учредитель фирмы встречается с представителями консалтинговой организации в офисе или онлайн. Клиент сообщает о личных пожеланиях и уточняет детали. Если нет времени на посещение офиса, консультация проводится дистанционно через удобный мессенджер или другим способом. Затем осуществляется резервирование названия фирмы. После подачи заявления его рассматривают сотрудники регулирующего органа. После всех процедур новому владельцу зарегистрированной компании выдают лицензию с регистрационным номером фирмы. Следующий шаг – открытие корпоративного счета.

Заявление для регистрации фирмы в Казахстане принимается лишь после отправки будущим владельцем компании всех необходимых документов. Их получение должно быть подтверждено получателем. Подготовка заявки осуществляется в соответствии с существующим законодательным регламентом и отдается нотариусу для заверения. Обязательным документом является устав фирмы. Учредители компании должны придумать ей уникальное название, которое больше нигде не повторяется. Требований к фирме немного, среди которых минимальный уставный капитал – 100 тенге. Наличие хотя бы одного директора и одного акционера обязательно. Требуется зарегистрированный местный офис.

Собрание акционеров в офисе фирмы необязательно. Все мероприятия можно проводить дистанционно. Открытие индивидуального бизнеса в Казахстане – это уникальная возможность выхода на азиатские рынки. Опубликованные специалистами всемирного банка списки, подтверждают высокий экономический потенциал страны. Именно данный фактор подталкивает многих иностранных предпринимателей открывать компании в Казахстане.

Что касается самих инвесторов, то их привлекает стабильная экономическая ситуация в стране. Также вы можете зарегистрировать фирму в особых экономических зонах. Есть возможность руководить фирмой, которая работает в Казахстане, находясь в другой стране.

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