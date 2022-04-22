Завод по производству бетулина постоят в Тюмени

ООО "Биологическое предприятие" построит в Утешево завод по производству бетулина из бересты.

Инвестиции в основной капитал (без НДС) составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность, с выпуском до 12 тонн бетулина в год, сообщили в Инвестагенстве ТО.

Проект строительства завода по производству бетулина рассмотрен на заседании Экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", включен в Реестр инвестпроектов региона и признан соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта.

Завод будет ориентирован на промышленную реализацию технологии получения бетулина для использования в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической, пищевой отраслях промышленности.

В настоящее время инвестор ведет опытное производство бетулина в лабораториях Тюмени и Владивостока по уникальной технологии, которая предполагает получение продукта фармокопейной чистоты (более 99%). Проведенные испытания уже подтвердили показатели чистоты продукции, которая используется при производстве биологически активных добавок и консервировании рыбы.

Генеральный директор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов:

В ближайшее время инвестор заключит договор аренды земельного участка для строительства завода без проведения торгов, такой механизм поддержки предусмотрен для масштабных инвестпроектов в регионе. Реализация проекта будет осуществляться по принципу "одного окна" - Фонд оказывает инвестору комплексное сопровождение и организует взаимодействие с органами исполнительной власти Тюменской области, администрациями муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями.

Под производство бетулина инвестору будет выделен в аренду участок 5 га в с. Утешево. Получение земли на льготных условиях позволит предприятию зайти на участок уже в этом году.

При заготовке березовой древесины огромное количество коры идет в отходы и безвозвратно теряется, в то время как при правильной организации лесозаготовок из нее могут быть получены новые продукты, в том числе бетулин, который проявляет широкий спектр биологической активности, включающий антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые (антираковые) свойства.