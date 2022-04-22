Тюменская область замкнула пятерку субъектов-лидеров по темпам строительства

За первый квартал 2022 года в Тюменской области выдано 55 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 378,2 тыс. кв. метров. По данным Минстроя России, регион вошел в пятерку лидеров по выданным разрешениям на строительство.

В лидерах по темпам строительства Москва (1,16 млн кв. м), за ней Краснодарский край (0,63 млн кв. м), Башкирия (0,53 млн кв. м), Московская область (0,48 млн кв. м) и Тюменская область (0,38 млн кв. м).

Всего в первом квартале 2022 года в РФ выданы разрешения на строительство 8,8 млн кв. м жилья, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По темпам ввода жилья Тюменская область на протяжении нескольких лет сохраняет лидерские позиции среди регионов России.

"В прошлом году в регионе введено на 9% больше запланированных квадратных метров. В планах на этот год - ввести более полутора миллионов кв. метров. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м жилья. Высокий темп строительства обеспечивает конкуренцию на рынке недвижимости и влияет на ценовую политику. С учетом новых вызовов важно найти оптимальный баланс между спросом и предложением и сохранить темпы строительства жилья", - цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.