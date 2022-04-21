Тюменская область в 2022 году под поля отвела 1,024 млн гектаров

Более 7 тысяч гектаров аграрии Тюменской области в этом году дополнительно введут в оборот, в целом планируется засеять зернобобовыми и овощами около 1 млн 24 тыс гектаров, сообщил губернатор Александр Моор.
По словам главы региона, в частности, увеличатся поля картофеля, рапса и гороха. Это обусловлено конъюнктурой рынка и рентабельностью.
Что касается введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, то в регионе эта работа ведется много лет и почти все поля распаханы и засеваются. За шесть последних лет аграрии "вернули в строй" около 19 тыс. га, до 2030 планируется распахать под поля 10 тыс. га. "Это небольшая площадь, по сравнению с тем, что уже засеваем, но такая задача есть - каждый гектар земли сегодня важен", - подчеркнул Александр Моор.
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